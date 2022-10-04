"القومى للبحوث" يكشف فوائد تناول حلوى المولد.. الحمصية تقي من الإسهال وتقلل الضغط

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز عن تناول الحلوى وشروط وكميات تناولها.

وأكد الدكتور حسن حسونة، تصنع حلوى المولد من مواد سكرية، بالإضافة إلى المواد المكسبة للطعم والنكهة مثل الفانيليا وزيت اللوز وزيت جوز الهند وكذلك تستخدم المكسرات وجوز الهند بالإضافة للمواد الملونة والمواد الحافظة، موضحا أنه يجب شراء الحلوى من اماكن موثوق بها تتوافر بها الشروط الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى , وان تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعى بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة, وان تكون مغلفة بطريقة جيدة وان تكون الحلوى معروضة فى فترينات زجاجية نظيفة مخصصة لذلك بعيدا عن ضوء الشمس، كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات (الجوانتى) وغطاء الرأس والكمامة.

وأشار إلى أنه يجب اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات ومن امثلتها الفولية التى تحتوى على السكر والفول السودانى الذى يجب أن يكون طازجا خاليا من الأفلاتوكسين (السموم الفطرية)والتى تسبب اضرار صحية .ويحتوى الفول السودانى على البروتين بنسبة تصل إلى 25% تقريبا بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات حوالى 17% ومحتوى مرتفع من الزيت فد تصل إلى 45% تقريبا مما يجعل الفول السودانى له مؤشر نسبة سكر الدم منخفض لا يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة . ويعتبر زيت الفول السودانى من الزيوت الصحية المفيدة لصحة القلب.

- ومن حلوى المولد الحمصية التى تحتوى على السكر والنشا و الحمص الذى قد تصل نسبة البروتين فيه الى19% ونسبة قليلة من الزيت حوالى4.5% والحمص غنى بالفيتامينات والأملاح المعدنية و يساعد الحمص على الوقاية من الإسهال و تقليل ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه العالى من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر فى الدم فيكون مفيدا لمرضى السكر.

واستطرد، من حلوى المولد أيضا السمسمية التى تحتوى على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل لأكثر من 50% , وبروتين قد تصل نسبته إلى 18% الذى يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة فى الجسم وله دور فى التمثيل الغذائى كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة للأكسدة التى تقلل من حدوث الالتهابات كما يحتوى على الحديد الذى يقى من الإصابة من الأنيميا , كذلك تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان .

وتابع، من انواع الحلوى ايضا الملبن الذى يتكون من السكر والنشا والجيلاتين وماء ورد بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات، والجيلاتين له فوائد صحية عديدة فهو يخفف ألم المفاصل و تقليل الالتهابات.

-وهناك انواع من حلوى المولد التى تحتوى على انواع اخرى من المكسرات مثل الكاجو والبندقية واللوزية والفسدقية وهذه تعطى كمية كبيرة من الطاقة قد تصل إلى 580 كالورى / 100جرام ولهذا لا يجب تناول كميات كبيرة منها. والمكسرات لها فوائد صحية كبيرة فمثلا عين الجمل مصدر للأوميجا -3 التى تساعد فى تقوية الذاكرة وتقى من ارتفاع دهون الدم وتقلل من مخاطر الإصابة من امراض القلب وتصلب الشرايين والبندق له خصائص مضادة للالتهابات ويقلل من حدوث هشاشة العظام، خفض ضغط الدم وخفض واللوز غنى بالماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين هاء ويساعد على الكوليسترول.