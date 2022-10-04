اليوم السابع
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القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى الجيزة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:30 م
القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة فى الجيزة كلابش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بلاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا بالمواد المخدرة.
 
تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.
 
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
 
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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