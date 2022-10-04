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القبض على عاطلين بتهمة التشاجر فى 15 مايو

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:43 م
القبض على عاطلين بتهمة التشاجر فى 15 مايو حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطلين لقيامهما بالتشاجر بمدينة 15 مايو، وإصابة كل منهما الآخر بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده نشوب مشاجرة بين شخصين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من "أحمد طلعت فتحي"، و"أحمد عباس"، بسبب خلافات بينهما.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، واقتيادهما لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4438 لسنة 2022 وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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