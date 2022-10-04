اليوم السابع
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الغرف التجارية: الاكتفاء الذاتى من الخضار يساهم فى استقرار الأسعار

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:00 ص
الغرف التجارية: الاكتفاء الذاتى من الخضار يساهم فى استقرار الأسعار صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضار في سوق الجملة استقرار ملحوظ حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات وسجل سعر البطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه وبلغ سعر البصل 2 إلى 4 جنيهات والكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه

وأكدت شعبة الخضار في الغرف التجارية، استمرار الاستقرار في الأسواق مع تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي ينعكس على سعر السلع بالإيجاب ويخلق حالة من الاستقرار الدائم في الأسعار، وتكون حركة السعر في مستوى محدود للغاية.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها والباذنجان 2 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الأبيض 2 إلى 4.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 3 إلى 5.5 جنيه والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 8 جنيهات والملوخية 2.5 الى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3 إلى 5 جنيهات

وبلغ سعر البامية 14 إلى 20 جنيها والسبانخ 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 جنيهات والكابوتشي 3.5 جنيه

 


الخضار

الفاكهة

سعر الخضار

اسعار الفاكهة

اسعار الخضار والفاكهة



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