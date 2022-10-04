العثور على مسنة متوفاة داخل مسكنها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شهدت مدينة ههيا بالشرقية، واقعة العثور على ربة منزل مسنة متوفية داخل مسكنها، وجرى إبلاغ مركز شرطة ههيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من بعض الأهالى بانبعاث رائحة من مسكن كائن بمدينة ههيا، وبالانتقال والفحص تبين العثور " ع ع م " 66 عاما ربة منزل ومقيمة بندر ههيا، دائرة مركز شرطة ههيا، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفية تعيش بمفردها، ولها تاريخ مسبق مع الأمراض المزمنة، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، ويرجح حدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ههيا، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.