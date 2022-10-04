اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:37 م
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العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى فى الهرم

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:10 م
العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى فى الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، داخل مكان مخصص لرعاية الخيول.
 
تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة

قسم الهرم

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