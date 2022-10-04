ويعقد الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.

يرافق العاهل الأردني، في الزيارة، الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووفد رفيع المستوى.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.