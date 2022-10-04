"الصحة" توجه رسالة عاجلة للحوامل حول لقاح الأنفلونزا.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان، السيدات الحوامل للحصول علي لقاح الأنفلونزا للحماية من العدوى بـ4 فيروسات مختلفة من الأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية متوفر بجميع الصيدليات وفروح فاكسيرا وآمن للغاية وفعال.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق عن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن:

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.