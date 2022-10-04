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السلطات العراقية تدفع بتعزيزات أمنية لمحافظة ذى قار لملاحقة المخربين

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:18 م
السلطات العراقية تدفع بتعزيزات أمنية لمحافظة ذى قار لملاحقة المخربين القوات العراقية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن محافظ ذي قار العراقية محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعزيزات أمنية جديدة الى مدينة الناصرية.

 

وذكر الغزي في بيان ، أن "اجتماعاً طارئاً عقد في الناصرية بحضوره وبمشاركة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وقائد القوة البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لبحث الملف الأمني في ذي قار"، مبيناً أن "المحافظة عُززت بقوات أمنية إضافية لترسيخ الأمن وملاحقة المخربين ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في الناصرية".


وأضاف أنه "تم اعتقال 30 مخرباً ضبطوا في أحداث الشغب ليل أمس، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية لينالوا الجزاء العادل"، لافتاً إلى "صدور 20 مذكرة قبض جديدة ستنفذ اليوم بحق متورطين آخرين".


وأكد أن "الحكومة المحلية في المحافظة والأجهزة الأمنية مصممتان على فرض الأمن في عموم مدن ذي قار، وملاحقة واعتقال مثيري الشغب والمخربين".


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ذي قار



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