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السلطات الروسية تؤكد التزامها بعدم جواز شن حرب نووية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:24 م
السلطات الروسية تؤكد التزامها بعدم جواز شن حرب نووية الجيش الروسي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

 

ووفق وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال فورونتسوف: "نعتبر من أهم المهمات إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير".، وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".

 

وتسيطر سيناريوهات مرعبة باتت بأفق الحرب الروسية بأوكرانيا تجبر بعض الدول على وضع خطط للطوارئ لا تستبعد احتمال لجوء موسكو لضربة نووية لحسم النزاع.

 

 

 


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