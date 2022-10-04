السجن 10 سنوات لشقيقين متهمين بحيازة مخدرات وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري وأعيرة لذات العيار بقصد الاتجار في المواد المخدرة والدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بدائرة مركز أولاد صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ،رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم،وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

القضية رقم 2276 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 395 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين: س أ ع أ، 29 سنة، طباخ، وشقيقه س أ ع أ، 29 سنة، طباخ، مقيمان مركز أولاد صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 2 مارس الماضي، وبدائرة مركز أولاد صقر، قد أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أنه قد أحرز الثاني وحاز الأول بواسطته سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) بدون ترخيص، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطته كذلك ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.