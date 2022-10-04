السجن المؤبد لعامل قتل شخصا وكبله باستخدام حزام بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، خالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب حلمي، وحامد حجازي، بالسجن المؤبد، لعامل، لاتهامه بقتل شخص وتكبيل يديه بحزام، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16500 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، ان المتهم "ع. ص"- 24 سنة- عامل - مقيم في قرية نجع الحمدية مركز المنشأة سوهاج، قتل المجنى عليه محمود السيد خليل، عمداً من غير سبق إصرار او ترصد ، بأن سدد إليه ضربة مستخدماً أداة "أريكة" موضوع الاتهام الثاني، استقرت بمنطقة رأسه فسقط أرضاً ثم قام بتكبيل يديه بواسطه أداة أخري "حزام جلدي" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات ، قاصداً من ذلك قتله.

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر تعدي علي المجنى عليه محمود السيد خليل ، كرها عنه، وقد ارتبطت بالجناية محل الاتهام الأول جنحة أخري تلتها هي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر ان المتهم سرق المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ، على النحو المبين بالتحقيقات - أحرز أداوت " أريكة ، حزام جلدي" مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.