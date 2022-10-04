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الرئيس السيسي: 6 أكتوبر يوم العزة والكرامة وإثبات مقدرة الإنسان المصرى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:36 م
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر يوم العزة والكرامة وإثبات مقدرة الإنسان المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحتفل بالذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبي الكريم.. تحتفل مصر اليوم بذكري التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.. يوم العزة والكرامة.. يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره.. يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتوقفه فى أصعب اللحظات التى قد تمر على أى أمة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "يوم السادس من أكتوبر حققت مصر فيه معجزة العبور.. ومقدر له أن يظل خالدا.. ليس فقط في وجدان مصر وشعبها.. ولكن في ضمير الأمة العربية بأسرها.. وشعوب العالم المحبة للسلام". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "مصر لم تحارب فقط دافعا عن أرضها.. ولكن من أجل تحقيق السلام.. وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.. حرب أكتوبر المجيدة.. كان لها رجالة سخرهم الله سبحانه وتعالي لاتخاذ القرارات المصرية التى غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية".
 
وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".
 
 

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