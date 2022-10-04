الرئيس السيسي يقدم التحية العسكرية لأبطال حرب أكتوبر.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية العسكرية لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، من قوات الصاعقة الذين شاركوا فى معركة "أبو عطوة" خلال أيام الحرب.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الصعود إلى المنصة والتقاط صورة تذكارية مع هؤلاء الأبطال، ثم قدم لهم التحية العسكرية مرة أخرى برفقة قيادات القوات المسلحة.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".