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الرئيس السيسي والمشاركون فى الندوة التثقيفية يقفون لتحية أبطال أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:21 ص
الرئيس السيسي والمشاركون فى الندوة التثقيفية يقفون لتحية أبطال أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم التحية لأبطال أكتوبر
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركون في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة، لتقديم التحية لأبطال شاركوا في حرب أكتوبر. 
 
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "التحية العسكرية"، لأبطال شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر. 
 
وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".
 
 

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