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الرئيس السيسي: قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:47 م
الرئيس السيسي: قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الجمهورية الجديدة التى أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها"، متابعا: "الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة فى جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر: " مثل ما جيل أكتوبر يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء حسام.. هذا الجيل يشهد مرحلة غير مسبوقة أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم كله يأن من وطأتها كافة دول العالم.. مثل الأزمة الاقتصادية.. وهى نموذج نعيشه الآن.. وقادرون على تجاوزها بالعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن الغالى".

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