الرئيس السيسي: فترة كورونا اختبار وحكمة من ربنا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فترة الدولة المصرية خلال عام 1967 قائلا: ""الكلام اللى بيتقال ده عن الفترة دي بيكون فقرة من الفقرات.. سواء خطاب زي اللى بنتكلم فيها دولقتي.. أو حتى من اللى بيسردوا.. فرق كبير بين أن تمسع فقرة.. أو تعيش واقع .. الأجيال اللى كانت موجودة ربنا يديهم الصحة.. بنتكلم عن أكثر من 50 سنة.. اللى عاصروه اللى بقول عليه ده.. والدولة دي كانت عايشة ازاي وكانت بتتكلم ازاي وبتأسي ازاي .. كتير منهم مش موجود دلوقتي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "بقول الكلام لأنه مهم أوي في الظروف اللى احنا فيها.. دايما التحديات والعدائيات موجودة هذه سنة الحياة ولن تنتهى من أي أمة.. هي كرورنا كانت ايه.. ده اختبار وحكمة من ربنا".