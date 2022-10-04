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الرئيس السيسي: تحية إلى كل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:42 م
الرئيس السيسي: تحية إلى كل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس مصري أوجه تحية يملأها الإجلال والاحترام الى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث.. تحية يملأها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابنا من أبنائها.
 
وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته"

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