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الرئيس السيسي: الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر من المساعى المضللة الكاذبة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:50 م
الرئيس السيسي: الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر من المساعى المضللة الكاذبة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تواجه قوى شر وحقد وكراهية، تحاول بث سمومها فى شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والضالات لإفقاد المواطن الثقة". 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "لكنى على على يقين أن الإنسان المصرى صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعى المضللة الكاذبة.. ولديه قدرة فطرية على أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعى بين الغث والسمين.. والهدم والبناء.. وبين الإخلاص وحب الوطن والشعب.. والخبث والكراهية".


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الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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