الرئيس السيسي: "أنا ما وقفتش البلد 15 سنة.. ومصر دفعت تمن كبير قوى"

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجيش والشرطة دخلت فى اقتتال مع قوى الشر والتطرف والفكر المتخلف فى أعقاب أحداث 2011 و2013.

أضاف الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية: "فى 2011 و2013 اتكلمنا فى الموضوع ده كتير، وقلت يا ترى الكلام ده ليه تاثير علينا ولا ملوش، الجيش دخل سيناء 2011 فى أعقاب اللى حصل، وتواجد فى المنطقة هو والشرطة فى اقتتال مع قوى الشر والتطرف والفكر المتخلف من ساعتها لحد النهاردة.

شدد الرئيس السيسى على أن مصر دفعت ثمنا باهظا نتيجة هذه الأحداث قائلا: "مصر دفعت تمن كبير قوى، بس عاوز أقولكم وانتبهوا كلكم واحنا بنحارب دى أنا موقفتش الدولة 15 سنة من 67 إلى 82 خليت الدولة تشتغل بأقصى طاقة ممكنة تفتكروا كان ممكن نخلى البلد تستنى الثمانى سنوات أو التسعة، كانت ممكن تستنى؟ اللى زاد فيها عدد السكان تقريبا 25 مليون سنة ليهم مطالب وحاجات فى كل قطاع".

تابع الرئيس: "أتصور إنه كان هيبقا مبرر طبيعى وقتها أن احنا أن شاء الله فى حرب وكل جهود الدولة وقدراتها هتجند لصالح هذه الحرب، انتوا شايفين كنت أتمنى من الشؤون المعنوية تجيب المواقف اللى كان فيها استشهاد أبنائنا الضباط والجنود.. كانت محاولة يا مصريين لكسركم واللى انت فيه ده هينتهى وهيخلص"..اللى يهمنى فى الوقت ده ليه؟، احنا دفعنا تمن كبير قوى وبندفع مش انا ولا الحكومة كلنا فى الدولة دى ومفتكرش أن احنا يبقا مناسب قوى حد يقول وانا ذنبى ايه؟.. دى بلدنا ولازم نخلى بالنا منها".