الرئيس الأوكراني يصادق على قرار "استحالة التفاوض مع بوتين"

وكالات

وافق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده، بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وسبق لزيلينسكي أن دعا مرارا عبر تصريحاته إلى عقد لقاء مباشر مع الرئيس بوتين من أجل إجراء مفاوضات مباشرة بخصوص حل الصراع، كما لجأ مرات عديدة إلى قادة غربيين التماسا للتوسط من أجل إقناع الجانب الروسي لعقد اللقاء المباشر مع الرئيس بوتين.

من جانبه قال الكرملين مرارا إنه لا مفاوضات مباشرة بين الرئيسين قبل الاتفاق على المطالب الروسية والبنود المدرجة من قبل الجانبين بخصوص الأزمة.