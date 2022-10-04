اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكراني يصادق على قرار "استحالة التفاوض مع بوتين"

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:52 م
الرئيس الأوكراني يصادق على قرار "استحالة التفاوض مع بوتين" الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده، بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.
 
وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".
 
وسبق لزيلينسكي أن دعا مرارا عبر تصريحاته إلى عقد لقاء مباشر مع الرئيس بوتين من أجل إجراء مفاوضات مباشرة بخصوص حل الصراع، كما لجأ مرات عديدة إلى قادة غربيين التماسا للتوسط من أجل إقناع الجانب الروسي لعقد اللقاء المباشر مع الرئيس بوتين.
 
من جانبه قال الكرملين مرارا إنه لا مفاوضات مباشرة بين الرئيسين قبل الاتفاق على المطالب الروسية والبنود المدرجة من قبل الجانبين بخصوص الأزمة.
 

فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير بوتين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة