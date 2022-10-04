وقال زيلينسكي -في خطاب عبر الفيديو في اليوم الـ 222 من الحرب مع روسيا- في المجموع ، هناك أكثر من 450 مستوطنة في منطقة خاركيف وحدها - تلك التي تم تحريرها بفضل العملية الدفاعية التي بدأت في سبتمبر ولا تزال مستمرة.

وأضاف الرئيس الأوكراني -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- أنه تمت استعادة أعمال النقل ومكتب البريد وأعمال الشرطة والإمداد العادي بالمياه والغاز والكهرباء - قدر الإمكان، موضحًا أن القوات الروسية تركت العديد من المناطق الملغومة ودمرت جميع البنية التحتية تقريبا، وحجم الضرر هائل.

ومضى قائلا "لكن الحياة تعود - إنها تعود.. نحن نقدم أيضا مدفوعات اجتماعية - معاشات التقاعد والرواتب... على وجه الخصوص، للمعلمين الذين ظلوا موالين لأوكرانيا ولم يتحولوا لدعم القوات الروسية".