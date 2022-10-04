اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:52 م
أكرم القصاص
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"الدولية للصليب الأحمر" تدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف بالضفة الغربية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 م
"الدولية للصليب الأحمر" تدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف بالضفة الغربية الضفة الغربية - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء ما وصفته باحتدام العنف في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع خسائر عديدة في صفوف المدنيين، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العنف ضد المدنيين ومنع المزيد من التصعيد.
 
وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في الضفة الغربية أرنو ميفر - في بيان اليوم الثلاثاء "إنه من غير المقبول سقوط مدنيين جرحى أو قتلى في أحداث العنف"، مشيرا إلى قلقه الشديد من وجود أطفال في المدارس القريبة يشهدون تلك المستويات من العنف بل ويسقطون ضحايا له في كثير من الأحيان.
 
ودعا مسؤول اللجنة الدولية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية واحترام المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية، وطالب بألا تخرج مظاهر استخدام القوة عما تمليه قواعد القانون الدولي ومعاييره.
 
ولفت إلى أهمية ضمان سلامة وقدرة موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني على الاضطلاع بمهامهم الوظيفية لكفالة استمرارية تقديم الرعاية للمجتمعات المحلية المتضررة.
 
وشدد ميفر على أنه لا سبيل لإيقاف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص الضفة الغربية إلا عبر تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع.

الأراضى الفلسطينية

الضفة الغربية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العنف فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى



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