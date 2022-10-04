الدفاع المدنى العراقى يعلن حصيلة أعداد ضحايا انهيار مبنى فى العاصمة بغداد

كتب أحمد جمعة

أعلن الدفاع المدنى العراقى، الثلاثاء، حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في العاصمة بغداد، مؤكدا مقتل أربعة أشخاص بعد انتهاء عملية الإنقاذ التي استمرت أربعة أيام.

وأكد الدفاع المدني العراقى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للمراجعين المحتجزين تحت ركام أنقاض بناية المختبر الوطني"، بعد أكثر من أربعة أيام من العمل المتواصل.

وانهار المبنى الذى يضمّ عيادات طبية والواقع في منطقة حيوية فى وسط بغداد السبت الماضى، في حادث تكرر مراراً فى العراق الذى أنهكت بنيته التحتية عقود من الحروب.

وتمكّنت فرق الدفاع المدنى العراقى بدايةً من "إنقاذ 13 شخصاً بينهم نساء ومسنين فى الدقائق الأولى من وقوع حادث الانهيار"، وفق البيان.

وانتشلت فرق الإنقاذ بعد أيام من ذلك، جثث أربعة أشخاص، بينهم حارس المبنى، وجثة أم وطفلتها، وجثة رجل مسنّ "بعد مضي 75 ساعة نظراً لضخامة حجم الكتل الخرسانية".

وعلّق رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي على الحادث قائلاً إنه "يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية"، مضيفاً أنه وجه "بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة" لهذا البناء.