الداخلية تكشف حقيقة سلخ كلب فى منطقة القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بسلخ حيوان أليف "كلب" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بالتواصل مع القائمين على الصفحة وإرساله الصورة المشار إليها وطلب منهم مبلغ مالى نظير إرسال "مقطع الفيديو الذى يتضمن الصورة" بهدف زيادة نسبة مشاهدات الصفحة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله على مقطع الفيديو "سالف الذكر" من آخر " أمكن تحديده وضبطه"، وأقر الثانى أن الفيديو "قديم " ويرجع لأكثر من عام.

وبسؤال أحد المسئولين بالشركة مقر عمل الشخصان الظاهرين بمقطع الفيديو أكد أن الواقعة قد حدثت منذ أكثر من عام من قِبل العاملين المشار إليهما، وأنهما كانا يعملان بإحدى شركات المقاولات الأجنبية والتى أنهت عملها منذ أكثر من عام وغادرت المنطقة محل الواقعة .