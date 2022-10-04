الداخلية تضبط 463 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب سليم على

نجحت وزارة الداخلية من خلال حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، في (463) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (176) طن مواد غذائية وغير غذائية، خلال 24 ساعة.

تم ضبط فى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (63) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (93) طنا.

في مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط (20) طن أسمنت، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (710) قضايا من بينها (210) قضايا "خبز ناقص الوزن" و(193) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

فى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير، تم ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (105) أطنان .