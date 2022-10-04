الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق تلك المحافظات.

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته (عدد 550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية"لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزتهم (عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– 840 قرص مؤثر – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (شخص وسيدة) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2000 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (8,100,000) مليون جنيه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.