الخشت يصدر قرارات بتعيين 8 رؤساء لمجالس الأقسام بالمعهد القومي للأورام

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددا من القرارات بتعيين 8 رؤساء لمجالس الأقسام العلمية بالمعهد القومي للأورام وتجديد تعيين مديرين لعدد من الوحدات بالجامعة.

وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة تتصدرها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق استراتيجية الجامعة 2021- 2025، موجها بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة لجامعة القاهرة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات المرموقة عالميا.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور مجدى إبراهيم الشربينى لمجلس قسم جراحة الأورام، والدكتورة علا محمد رضا محمود حافظ خورشيد لمجلس قسم طب الأورام، والدكتورة إيمان عبدالمخلص سيدهم لمجلس قسم طب أورام الأطفال، والدكتور أحمد محمد أحمد فهمي لمجلس قسم الباثولوجيا، والدكتورة ناهد عبدالوهاب محمد إسماعيل لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة سحر عبدالحليم محمد توفيق لمجلس قسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم، والدكتورة داليا نجم الدين محمد عبدالسلام لمجلس قسم ابيديمولوجيا الأورام والإحصاء الطبي، والدكتور رضا حسن محمد طباشي لمجلس قسم الأشعة التشخيصية.

كما شملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تجديد تعيين الدكتور طارق خيري وكيلا للمعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم محمد يحيى فخر مديرًا لوحدة العلاج بأجر بالمعهد القومي للأورام، إلى جانب تعيين الدكتور عمرو مصطفى أحمد مديرًا لمركز الخدمات التربوية بكلية الدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى تعيين 214 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بدلاً من الوظائف التى خلت بتاريخ 8/8/2022 حيث تقدم لشغل هذه الوظائف عدد 489 طبيبًا.