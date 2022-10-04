الخارجية الروسية تستدعي سفير كازاخستان في موسكو بسبب عودة السفير الأوكراني إلى أستانا

كتب أحمد عرفة

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير كازاخستان في موسكو بسبب عودة السفير الأوكراني إلى أستانا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين، اليوم، الثلاثاء، لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.