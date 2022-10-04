"الخارجية الألمانية": لن يكون هناك مزيد من تعويضات الحرب العالمية الثانية لبولندا

كتبت: هناء أبو العز

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك المزيد من تعويضات الحرب العالمية الثانية؛ لأن برلين تعتبر أن "الأمر قد انتهى".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية - خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، فى وارسو؛ عقب محادثاتهم حول الموضوعات التى تضمنت طلب بولندا الحصول على تعويضات - أن "مسألة التعويضات كما تعلمون حسمت من وجهة نظر الحكومة الألمانية".

وأكدت - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - أنه "بينما تعترف ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية، فإن الأمر مغلق".

وشددت بيربوك على أن الجارتين تتقاسمان اليوم مسؤولية الحفاظ على أوروبا موحدة في مواجهة التهديدات الخارجية، مثل حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية المعاهدات الثنائية 1990 و1991 التي أكدت حدود بولندا ما بعد الحرب مع ألمانيا وتعاون حسن الجوار.

وكان وزير الخارجية البولندي وقع أمس الإثنين، على مذكرة وأرسلها بشكل عاجل إلى ألمانيا يطالب فيها بحوالى 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار المادية وغيرها من الخسائر التى تقول بولندا إنها ناجمة عن احتلال ألمانيا النازية في زمن الحرب من 1939 إلى 1945.

وقال راو إنه يعتقد أن هذا الموقف قد يتغير فى مسار المفاوضات التي يأمل أن تنخرط فيها ألمانيا.