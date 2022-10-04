اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:01 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل تجارى فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:22 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل تجارى فى مدينة 6 أكتوبر إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل محل تجاري بمنطقة عمارات أبو الوفا بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع اى اصابات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل محل تجارى بمدينة 6 أكتوبر ، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 
 
 

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