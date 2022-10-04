اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:01 م
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الحبس 6 أشهر مع الشغل لـ4 متهمين باستعمال القوة مع طبيب بسوهاج

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:12 م
الحبس 6 أشهر مع الشغل لـ4 متهمين باستعمال القوة مع طبيب بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين "أ.خ" عامل، و"أ.ث" وشقيقه "ف.ث"، و"ع .ع" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة والعنف مع موظفين عمومين ومحاولة التعدى عليهم  بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشأة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة والعنف مع موظفين عمومين داخل مستشفى المنشأة والتعدى عليهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع طبيب وممرضة أثناء الكشف على طفلة ابنة أحد المتهمين، وتمكن أمن المستشفى من السيطرة عليهم، وتحرير بلاغ ضدهم وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

المنشاة

استعراض قوة



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