الحبس سنة لجزار قلد ختم مجزر لبيع لحوم غير صالحة بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن عاما للمتهم " م.ف.م" جزار ،لاتهامه بتقليد وتزوير ختم مصلحة حكومية .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 25351لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة ثاني ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث التموين بقيام المتهم بالغش التجاري في اللحوم بالمحل خاصته، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية ، أنه بالانتقال الي محل جزارة ملك المتهم " م.ف.م" جزار، لمنعه قيام مسئولة الطب البيطري لمباشرة عملها في التفتيش علي اللحوم داخل المحل، فقام بالهروب من محل الجزارة ، وبتفتيش المحل تم ضبط ختم مقلد يشبة ختم مجزر ابو قير الحكومي، وزجاجة حبر احمر المستخدمة في صبغ اللحوم وعدد 64 كيلو لحوم مختومه بالختم المزور ، وغير صالحه للاستخدام الادمي ، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم .