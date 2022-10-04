اليوم السابع
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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمر "شباب من أجل الشباب" لتغيرات المناخ

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:37 ص
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمر "شباب من أجل الشباب" لتغيرات المناخ التغير المناخى
كتبت منال العيسوي

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أعلنت الصفحة الرسمية لمؤتمر الشباب التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، استضافة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار يومى 8 و9 أكتوبر الجارى النسخة المصرية من مؤتمر الشباب، الذى يعقد فى كل مكان فى جميع أنحاء العالم ومنها كندا واليابان وبولندا وغيرها، لبحث عدد من المواضيع المختلفة، والمتعلقة بالمناخ والبيئة، بما فى ذلك العدالة المناخية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، وتغير المناخ والزراعة، وتغير المناخ والصحة، وتغير المناخ والجنس، وسياسة المناخ والدعوة، وأهداف التنمية المستدامة السياسة البيئية وتبادل أفكارهم مع العالم تحت شعار "شباب من أجل الشباب"، لمناقشة وجهات نظر الشباب حول كيفية تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمجتمع العالمى.

وأكدت الصفحة الرسمية للمؤتمر أن الهدف الرئيسى لتجميع الشباب هو تمكينهم لاتخاذ إجراءات فعالة تجاه مجتمعهم وتعزيز أعمالهم على الصعيدين المحلى والدولي. حيث من المتوقع حضور أكثر من 500 شاب وفتاه وطفل.

يشمل المؤتمر من سلسلة من الأحداث وورش العمل والبث المباشر لمناقشة آثار الاحتباس الحرارى وزيادة الوعى البيئى فى مصر، ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق لإنقاذ الكوكب، كما يركز على تبادل الخبرات والأفكار من أجل تحسين العمل المناخى العالمى وتحقيق المجتمعات المستدامة.

كما يسعى المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمناخ والبيئة، والتعرف على التأثير الكارثى على الكوكب، وتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع هذا الوضع، لخلق جو فعال لتبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا البيئية الحرجة والتلوث وتغير المناخ.

ستدور مناقشات ورش العمل حول أهمية حماية المناخ والتأثير السلبى للاحترار العالمى على الكوكب بأسره. وفى الوقت نفسه، وطرق المختلفة لجعل المدن أكثر استدامة وتثقيف الآخرين حول الأعمال الصديقة للبيئة الممكنة.

كما يسعى المؤتمر إلى تبادل المعرفة والإشارة إلى الإجراءات الممكنة من خلال مشاركة الخبرات وتثقيف الآخرين حول ضرورة مواجهة أزمة المناخ وكيفية التعامل معها.


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