التنمية المحلية: "صوتك مسموع" استقبلت نصف مليون رسالة خلال 4 سنوات

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى، ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها ، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى ، طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الآن 534,6 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 97 ألف شكوى تم حل 94,4 ألف شكوى منها بنسبة 97% ، وجار حل 3806 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

وكشف اللواء هشام أمنة نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر سبتمبر الماضى ، حيث تلقت المبادرة 13,4 ألف رسالة منها 1610 شكوى تم الرد منها على 1289شكوى منها بنسبة 80 % ، وجار حل 321 شكوى ، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين ، بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضى تنوعت مابين شكاوى الإشغالات والتى بلغ عددها 774 شكوى ، والقمامة 663 شكوى ، ومخالفات البناء 102 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 62 شكوى ، والفساد 4 شكاوى إضافة إلى عدد 2 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" ، و 2 شكوى بشأن مخالفة تعريفة ركوب النقل الجماعي ، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 10,5 ألف رسالة خلال شهر سبتمبر ، تضمنت 1325 شكوى ، تم حل 1084 شكوى منها بنسبة 82% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 78,8 ألف متابع ، وتلقت الصفحة 2800 رسالة من المواطنين ، منها 271 شكوى تم حلها بنسبة 71,6% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 167 رسالة منها 14 شكوى تم حل 11 منها ، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة ، مؤكداً انه يتابع بإستمرارمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، مع سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات ، بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.