التعليم تتيح رابطا للاستعلام عن المدارس الحكومية والخاصة والاطلاع على المصروفات

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفنى، رابطا للاستعلام عن المدارس والإطلاع على مصروفاتها، وشملت المدارس الحكومية، والخاصة ومدارس التربية الخاصة، والمدارس الرياضية والعسكرية والتجريبية، ويمكن" https://search.emis.gov.eg/

وانطلق السبت 1 أكتوبر الحالى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة فى عدة محافظات، بينما انتظم العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس الأحد 2 أكتوبر بإجمالي 25 مليون طالب وطالبة فى 60 ألف مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد، نقدم في التقرير التالى طرق سداد المصاريف إلكترونيا.

ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.

ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.

ـ القسط الثاني يناير 2023.

ـ القسط الثالث مارس 2023.

ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.

ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات" مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال"

ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى" https://eps.emis.gov.eg/"

ـ المدارس الرسمية تحصل مصروفاتها على 3 أقساط.

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.