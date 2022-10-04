التعليم: إخطار مكتب الوزير مباشرة عند وقوع أى حوادث بالمدارس

كتب محمود طه حسين

أرسل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة إخطار مكتب الوزير مباشرةً، وفوريا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التربية والتعليم، واتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية بمديرية التربية والتعليم في مثل هذه الحالات وسرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن أي تراخي في تنفيذ التعليمات السابق ذكرها سيعرض المسئول المقصر للمساءلة القانونية.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.