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التحقيقات: لصوص المنازل بروض الفرج نفذوا 5 جرائم سابقة بأسلوب كسر الأبواب

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:00 م
التحقيقات: لصوص المنازل بروض الفرج نفذوا 5 جرائم سابقة بأسلوب كسر الأبواب كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المنازل بمنطقة روض الفرج بأسلوب كسر الأبواب، أقرا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية ملكه من أعلى سطح العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

 


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