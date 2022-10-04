اليوم السابع
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التاندة بـ200 جنيه.. تعرف على قائمة غرامات التصالح على الإشغالات بالجيزة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:00 ص
التاندة بـ200 جنيه.. تعرف على قائمة غرامات التصالح على الإشغالات بالجيزة حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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تشهد محافظة الجيزة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية في مختلف الأحياء لرفع الإشغالات من الشوارع، ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط إلى شوارعها وتحقيق السيولة المرورية، من خلال مواجهة كل أوجه الإشغالات واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أسعار التصالح على الإشغالات والمضبوطات المخالفة فى مختلف أحياء ومراكز الجيزة:

-أرجوحة 700 جنيه.

-ستاند شيبسى 50 جنيه.

-إعلان خشب أو حديد 50 جنيه.

-أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه.

-أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه.

-باب خشب أو صاج 300 جنيه.

-باب أسانسير 400 جنيه.

-برميل خلاط 500 جنيه.

-بامب خرسانة 30000 جنيه.

-باور صوت 500 جنيه.

-برميل 150 جنيه.

-برويطة 250 جنيه.

-تاندة 200 جنيه.

-ترابيزة بلاستيك 30 جنيه.

-ترابيزة حديد 40 جنيه.

-ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه.

-ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه.

-ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.

-خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه.

-رسيفر 200 جنيه.

-سماعة ساوند 500 جنيه.

-شاشة عرض 1000 جنيه.

-شمسية 100 جنيه.

-شواية 500 جنيه.

-طقطوقة حديد 30 جنيه.

-غرزة شاى 100 جنيه.

-حفار 30000 جنيه.

-سيارة ¼ نقل 2000 جنيه.

-سيارة بامب 20000 جنيه.

-سيارة سوزوكى 2000 جنيه.

-سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه.

-سيارة ملاكى 2000.

-تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه.

-توك توك 2000 جنيه.

-عجلة تسوق 250 جنيه.

-عربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه.

-عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه.

-فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه.

-قلب الشيشة 50 جنيه.

-كرسى بلاستيك 20 جنيه.

-مروحة 200 جنيه.

-ماكينة تصوير 500 جنيه.


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