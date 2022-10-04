البنك المركزى الأسترالى يفاجئ الأسواق برفع معدلات الفائدة

وكالات

فاجأ البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، برفع معدلات الفائدة، ولكن دون التوقعات، بواقع 25 نقطة أساس، كما توقع رفع الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة، ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة.

وهذه هي المرة السادسة التي يرفع فيها المركزي الأسترالي معدلات الفائدة على التوالي هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات، عند 2.60 بالمئة.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يرفع المركزي الأسترالي معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.85 بالمئة.

يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي، قد رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو الماضي، وكانت تلك المرة هي الأولى التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ نحو 12 عاما، ليصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2013، عندما خفض البنك سعر الفائدة من 2.75 إلى 2.5 بالمئة.

وقال محافظ بنك الاحتياطي، فيليب لوي، "معدل السيولة زاد بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن، ونتيجة لذلك، قرر المجلس زيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر حيث يقوم بتقييم توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في أستراليا"، مضيفا "يتوقع المجلس زيادة الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وقال لوي "مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

ويقف معدل التضخم الأسترالي عند 6.1 بالمئة وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ التضخم ذروته عند 7.75 بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري.