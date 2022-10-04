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البرلمان الأوروبى يعطى الضوء الأخضر لاعتماد شاحن موحد للأجهزة المحمولة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:21 م
البرلمان الأوروبى يعطى الضوء الأخضر لاعتماد شاحن موحد للأجهزة المحمولة البرلمان الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لاعتماد "شاحن سلكي موحد" لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم الأخرى، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من شركة "آبل".
 
ووافق البرلمان الأوروبي -وفقًا لشبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- على تشريع جديد سيتمكن المستهلكون من خلاله قريبًا من شحن جميع أجهزتهم الإلكترونية بشاحن واحد وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2024.
 
ويتضمن هذا التشريع أن تكون كافة الأجهزة الإلكترونية الجديدة مزودة بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي".
 
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 7 يونيو الماضي اعتماد شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، الأمر الذي سيجبر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "آبل" على تغيير سلك التوصيل لشحن الأجهزة المعنية، امتثالا لقرار التكتل الاقتصادي القاري.
 
 

البرلمان الاوروبى

الضوء الاخضر

شاحن سلكى

اجهزة الكترونية



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