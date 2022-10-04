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البحر الأحمر تستضيف اليوم المؤتمر المصرى السودانى المشترك لأمراض النساء والتوليد

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 ص
البحر الأحمر تستضيف اليوم المؤتمر المصرى السودانى المشترك لأمراض النساء والتوليد المؤتمر المصرى السودانى المشترك لأمراض النساء والتوليد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن استضافة محافظة البحر الأحمر لفعاليات المؤتمر المصرى السودانى السنوى المشترك لأمراض النساء والتوليد وطب الجنين 2022، والذى يعقد بالتعاون مع نقابة أطباء البحر الأحمر ومستشفى الغردقة العام خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر وحتى 6 من نفس الشهر.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ويتضمن يومين للتدريب العملى بمستشفى الغردقة العام، ويوماً للمحاضرات النظرية، وذلك بحضور نخبة من الأطباء المصرين والسودانيين وهم الدكتور محمد كمال، رئيس مؤسسة طب الجنين المصرية، والدكتور أحمد الخطيب، مدير اللجنة العلمية، والدكتور أحمد حمزة، استشارى النساء والتوليد بوزارة الصحة المصرية.

 

كما يشارك فى المؤتمر الدكتور يعقوب ماجد، والدكتورة سمية خلف الله من دولة السودان، والدكتور أحمد عبد المالك استشارى النساء والتوليد ونقيب أطباء البحر الأحمر.

 

كما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المؤتمر سيشمل تدريبا عمليا على الموجات فوق الصوتية للحوامل، وجميع المواضيع التى تخص صحة وسلامة الأم والجنين، مؤكداً على الأهمية القصوى للتدريب المستمر للطواقم الطبية سعياً لرفع كفاءة جميع العاملين بالقطاع الصحى بالحر الأحمر لتقديم أفضل خدمة لأبناء المحافظة.

 

وأعلن العربى أن التسجيل لحضور المؤتمر بمقر نقابة الأطباء بشارع البحر، بمنطقة عرابيا لجميع أطباء النساء والتوليد وأطباء الأطفال وجميع الأطباء المهتمين بهذا المجال.

 

 
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المؤتمر المصرى السودانى المشترك لأمراض النساء والتوليد

 


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