الاتحاد الأوروبى يحث كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ

كتبت: هناء أبو العز

حث الاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ والامتناع بشكل كامل عن إجراء تجارب نووية وأن تستجيب بشكل بناء للحوار الذي دعت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من أعضاء المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، قالت فيه: "إن الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ففي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونج يانج صواريخ باليستية في أربع مناسبات مختلفة".

وأضاف البيان: "أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين في شبه الجزيرة الكورية يكمن في التزام كوريا الشمالية بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي بطريقة تزيد من رفاهية شعبها والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى تسهيل الحوار مع الشمال وتحقيق السلام في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادئ، بينما تطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان في جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.

ويعد ذلك أول صاروخ كوري شمالي يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017.