الاتحاد الأوروبى: نعمل على التفاوض لإبرام اتفاقات مع الموردين لخفض أسعار الغاز

كتب أحمد عرفة

قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب العمل على التفاوض لإبرام اتفاقات مع الموردين لخفض أسعار الغاز، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، تطور العمليات العسكرية في البلاد، خلال اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية باحتمالية عمل منظومة الدفاع الجوي بمقاطعة خيرسون، بعد سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في سماء المدينة.

وقال مراسل الوكالة إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة، ولا يوجد تأكيد رسمي لعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية حتى الآن.