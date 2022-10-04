الاتحاد الأوروبى: تزويد أوكرانيا بأقراص اليود لاحتمالية وقوع كارثة بمحطة الطاقة النووية

كتب أحمد عرفة

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، عن تزويد أوكرانيا بخمسة ملايين جرعة من أقراص اليود بسبب احتمال وقوع كارثة في محطة للطاقة النووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: لقد تمكنا من إيصال 5 ملايين جرعة من أقراص اليود إلى أوكرانيا للأشخاص المعرضين للخطر الذين يعيشون بالقرب من محطات الطاقة النووية.

وتعتبر محطة زابوروجيا النووية بمدينة إنيرغودار الخاضعة للسيطرة الروسية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، واستهدفت القوات الأوكرانية المحطة ومحيطها أكثر من مرة.