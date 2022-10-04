الإشعاع قد يصل روسيا..نيويورك تايمز: استخدام النووي يحمل مخاطر محتملة لبوتين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه على الرغم من كل تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإطلاق أسلحة نووية تكتيكية على أهداف أوكرانية، إلا أنه يكتشف حاليا ما توصلت إليه الولايات المتحدة قبل عدة سنوات، حيث يعتقد المسئولون الأمريكيون أن الأسلحة النووية الصغيرة صعب استخدامها، والتحكم بها أصعب، وهى سلاح ترهيب وتخويف أفضل من كونها سلاح حرب.

وخلص المحللون داخل وخارج الحكومة الأمريكية، الذين حاولوا استكشاف حقيقة تهديدات بوتين، إلى أن هناك شكوكا حول مدى فائدة مثل هذه الأسلحة التي يتم إطلاقها على قذيفة مدفعية أو يتم إلقائها فى ظهر شاحنة، فيما يتعلق بتعزيز أهدافه.

ويقول العديد من المسئولين الأمريكيين إن المنفعة الأساسية هي أنها ستكون جزءا من جهود أخيرة من قبل بوتين لوقف الهجوم الاوكرانى المضاد، والتهديد بجعل أجزاء من أوكرانيا غير مأهولة. وقالت نيويورك تايمز إن المسئولين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لحديثهم عن مناقشات حساسة للغاية داخل الإدارة.

وتتسع السيناريوهات المتعلقة بالكيفية التي سيستخدم بها بوتين الأسلحة. فيمكن إطلاق قذيفة بعرض ست بوصات من مدفع مدفعية على الأرض الأوكرانية، وأو رأس حربى زنته نصف طن من صاروخ موجود على الحدود فى روسيا. ويمكن أن تكون الأهداف قاعدة عسكري أوكرانية او مدينة صغيرة. ويعتمد مقدار الدمار والإشعاع المستمر على عوامل تشمل حجم السلاح والرياح. ولكن حتى انفجار نووي صغير يمكن أن يتسبب فى مقتل الآلاف ويجعل قاعدة أو منطقة وس المدينة غير صالحة للسكن لسنوات.

ورغم ذلك، فإن المخاطر بالنسبة لبوتين يمكن أن تتجاوز بسهولة أي مكاسب. فبلاده يمكن أن تصبح منبوذة دوليا، ويمكن أن يحاول الغرب استغلال الأمر لمحاولة جلب الهند والصين وأخرين ممن لا يزالوا يشترون الغاز والنفط الروسى ضمن العقوبات التي رفضوها. وهناك مشكلة أكبر، وهى أن الإشعاع الصادر عن الأسلحة النووية الروسية يمكن أن يعود بسهولة إلى الأراضى الروسية.