الإحصاء: عائدات قناة السويس ترتفع لـ14.2 مليار جنيه أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

تواصل عائدات قناة السويس تحقيق معدلاتها القياسية منذ بداية العام وحتى الآن، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس لتسجل 14.2 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس المسجلة في شهر أغسطس الماضي تزيد عن عائدات نفس الشهر من العام الماضي بفارق ملحوظ بلغ 5.4 مليار جنيه، حيث كانت إيرادات قناة السويس 8.8 مليار جنيه في شهر أغسطس من العام الماضي.

وتسجل عائدات قناة السويس ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، ولم تتأثر حتى بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، وأيضا بلغت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.