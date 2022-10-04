افتتاح مجمع معاهد شهداء الروضة الأزهرى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء والدكتور أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مبنى مجمع معاهد شهداء الروضة الأزهرى، بحضور العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والدكتور أحمد عبد العظيم، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية، محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أن افتتاح المجمع يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد عددا كبيرا من المشروعات التنموية والإجازات فى شتى القطاعات فى عهد القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الخولى أن المساحة الكلية للمجمع تبلغ 4000 متر مربع، ومساحة المبنى 540 مترا مربعا، وتم إنشاؤه بتكلفة 5.4 مليون جنيه، ويضم 9 فصول تعليمية ومسجدا ومعمل للعلوم وحجرة تربية فنية ومعمل للحاسب الآلى ومكتبة وحجرات للمعلمين.

بدوره أكد الدكتور أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اهتمام الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بنشر الفكر المستنير والدين الوسطى من خلال التوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية بشمال سيناء.

وأضاف عبد الغنى أن شمال سيناء بها 187 معهدا أزهريا بكل المراحل التعليمية سواء رياض أطفال أو ابتدائى أو إعدادى أو ثانوى.

كما افتتح نائب المحافظ يرافقه اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد وعلى غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، تطوير ورفع كفاءة حضانة الروضة التى أقامتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، بتكلفة تقدر بمائة ألف جنيه، وذلك لخدمة خمسين طفلا من أطفال قرية الروضة وخلق خمس فرص عمل لأبناء القرية، بحضور بكر سويلم، المدير التنفيذى للجمعية.

وأكد بكر سويلم، المدير التنفيذى لجهة التنفيذ، أن أعمال التطوير تضمنت إنشاء حديقة ألعاب للاطفال وإعادة تأهيل المبنى وترميم المدخل الرئيسى، بجانب توفير وسائل تعليمية للأطفال.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المسجلين بالحضانة يبلغ 29 طفلا وطفلة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 35 طفلا وطفلة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن هذا يأتى ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.