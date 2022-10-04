استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 90.68 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 90.68دولارا للبرميل يوم الأثنين، مقارنة 92.35 دولار يوم الجمعة وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

وسجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 89.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.94 دولار للبرميل، حيث صعدت الأسعار اليوم بأكثر من 5% وذلك كأكبر ارتفاع لها منذ شهر يوليو الماضى.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفق"وكالة الأنباء الكويتية".