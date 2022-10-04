وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن جهود التعافي من الإعصار القوى مازالت جارية في الولاية، مشيرة إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من إنقاذ نحو ألفي شخص كانوا عالقين بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب الدمار الذي خلفه الإعصار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أنه تم إعادة التيار الكهربائي لأكثر من 2 مليون مستخدم بينما لا يزال حوالي 450 ألف شخص بدون كهرباء، ويرى بعض المنتقدين للسلطات أن السكان في بعض المناطق التي تضررت بشدة لم يتلقوا تحذيرات مسبقة كافية للإخلاء، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية "فلوريدا" غدا الأربعاء.